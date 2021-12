New York, 7. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vrednost delnic na Wall Streetu se je spet zvišala, saj so vlagatelje razveselile nove informacije, da naj bi bila različica covida-19 omikron blažja kot ostale, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.