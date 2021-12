Pred zaključkom slovenskega predsedovanja Svetu EU konzultacije tria

Ljubljana, 7. decembra - Generalna direktorica na ministrstvu za zunanje zadeve Barbara Sušnik je danes gostila konzultacije tria predsedujočih držav Nemčije, Portugalske in Slovenije. Te so potekale v luči skupnega 18-mesečnega predsedovanja Svetu EU. Ob tem je Sušnikova poudarila predvsem pomen gospodarskega okrevanja po pandemiji, so sporočili z MZZ.