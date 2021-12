Pot Janje Garnbret do olimpijskega zlata ovekovečena v filmu

Ljubljana, 8. decembra - Letošnjo zimo bo med občinstvo po vsem svetu prišel dokumentarni film Stena - vzpon do zlata (The Wall - Climb for Gold), v katerem spremljamo zgodbo štirih športnih plezalk - Slovenke Janje Garnbret, Britanke Shaune Coxsey, Američanke Brooke Raboutou in Japonke Miho Nonaka - med pripravami na tekmo njihovega življenja, olimpijske igre.