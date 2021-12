Zveza potrošnikov ob nakupu pametnih igrač svetuje previdnost

Ljubljana, 8. decembra - Trg pametnih igrač je v porastu. Čeprav so te zabavne in včasih tudi poučne, so še vedno orodja, ki zbirajo, obdelujejo in prenašajo osebne podatke, zato lahko pomenijo tveganje z vidika varstva zasebnosti in osebnih podatkov. Pred nakupom se je tako dobro prepričati o njihovi varnosti, so opozorili pri Zvezi potrošnikov Slovenije.