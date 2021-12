Nekaj vidnih posameznikov, kritičnih do pedagoške stroke, za širšo razpravo o slovenskem šolstvu

Ljubljana, 7. decembra - V Sloveniji naj se začne široka strokovna in obče državljanska razprava o tem, kakšno šolstvo imamo in kakšnega bi glede na ustavo in evropske vrednote 21. stoletja morali imeti, je v odprto pismo zapisalo 27 posameznikov, med njimi pisatelj Boris Pahor, nekdanji minister Žiga Turk in podpredsednica stranke Glas za otroke in družine Metka Zevnik.