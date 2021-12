Trojica tihotapcev migrantov v Rokavskem prelivu obsojena na zaporne kazni

Pariz, 7. decembra - Trojica tihotapcev ljudi je bila v Franciji obsojena na zaporne kazni, ker so pomagali migrantom pri nezakonitem prečkanju Rokavskega preliva na poti v Veliko Britanijo. Sodišče v mestu Boulogne-sur-Mer je moške v ponedeljek obsodilo na od enega do štirih let zapora, današnje poročanje radia France bleu povzema nemška tiskovna agencija dpa.