Za kakovostno in uspešno delo v mladinskem sektorju nagrajen Zorko Škvor

Ljubljana, 7. decembra - Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je danes v okviru nacionalnega posveta mladinskega sektorja podelila državna priznanja za izjemne dosežke v mladinskem sektorju za minulo leto. Prejeli so ga Zorko Škvor, kluba LokalPatriot in CMAK, društvo Mladinski ceh za projekt Brez vez(e) do službe in Katoliška mladina za projekt Stična mladih.