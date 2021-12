Zorčič v nadaljnje pogovore s poslanskimi skupinami o podpori noveli zakona o nalezljivih boleznih

Ljubljana, 7. decembra - Predsednik DZ Igor Zorčič bo opravil nadaljnje pogovore s poslanskimi skupinami, ki so naklonjene predlogu novele zakona o nalezljivih boleznih. Preveril bo, katere poslanske skupine samo načelno podpirajo predlog zakona in katere so ob vložitvi zakona pripravljene prispevati podpise poslancev. Sam je sicer pripravljen nastopiti kot prvopodpisani.