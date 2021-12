Maribor bogatejši za nova igrala

Maribor, 8. decembra - V Mariboru so uredili pet novih mest z zunanjimi igrali. Nahajajo se v mestnih četrtih Tezno in Pobrežje, kjer doslej še niso imeli tega, ter v mestni četrti Koroška vrata in v krajevnih skupnostih Pekre in Kamnica, kjer so pobudo zanje dali meščani v okviru participativnega proračuna občine.