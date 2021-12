Ljubljanska borza: Krkine delnice indeks potisnile nad gladino

Ljubljana, 7. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je današnje trgovanje sklenil pri 1230,31 točke, kar je 1,24 odstotka višje kot v ponedeljek. Nad gladino so indeks potisnile Krkine delnice, ki so se okrepile za 2,61 odstotka. Vlagatelji so opravili za 2,2 milijona evrov poslov, več kot polovico z delnicami NLB.