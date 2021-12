Ema in ECDC podprli kombiniranje različnih cepiv proti covidu-19

Amsterdam, 7. decembra - Kombiniranje vektorskega cepiva in cepiva mRNK pri cepljenju proti covidu-19 poskrbi za dobre ravni protiteles in boljši odziv celic T kot pri uporabi iste vrste cepiva, tako pri primarnem kot poživitvenem cepljenju, sta danes na podlagi izsledkov študij sporočili Evropska agencija za zdravila in Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni.