Z mednarodnim projektom do novih priložnosti za razvoj vinarstva

Vipava, 7. decembra - Univerza v Novi Gorici in Občina Ajdovščina sta sredi mednarodnega projekta Odkrivanje podeželske dediščine: avtohtona pridelava fermentiranih pijač za lokalno kulturno in okoljsko trajnost. Partnerji projekta želijo s pomočjo sodelovanja in krepitvijo zmogljivosti prispevati k dvigu prepoznavnosti lokalnih vin in jabolčnih vin.