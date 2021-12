Poljska napoveduje obvezno cepljenje proti covidu-19 za določene skupine

Varšava, 7. decembra - Poljski minister za zdravje Adam Niedzielski je danes napovedal, da želi Poljska 1. marca prihodnje leto uvesti obvezno cepljenje proti covidu-19 za zdravstvene delavce, učitelje in uniformirane poklice. V državi bo sicer od 20. decembra letos do 9. januarja prihodnje leto šolanje na daljavo za osnovne in srednje šole.