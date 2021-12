S čezmejnim projektom na Goriškem do novih kolesarskih in peš poti

Nova Gorica/Gorica, 7. decembra - V.d. direktorja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) GO Tomaž Konrad in pravni zastopnik I.C.I. COOP Marco Seibessi sta danes podpisala pogodbo za gradnjo kolesarskih poti v sklopu čezmejnega projekta Čezmejni park Isonzo-Soča. Zgradili bodo 14 kilometrov kolesarskih in peš poti v urbanih in kmetijskih območjih na Goriškem.