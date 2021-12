Ministri za zdravje EU za hitro in usklajeno ukrepanje proti širjenju omikrona

Bruselj, 7. decembra - Ministri za zdravje EU so danes poudarili pomen hitrega in usklajenega ukrepanja v luči naraščanja okužb z novim koronavirusom in širjenja različice omikron. Podprli so enotno uporabo covidnega potrdila in poudarili pomen poživitvenega cepljenja. O obveznem cepljenju niso razpravljali, je pa to vprašanje v pristojnosti članic, poudarjajo v Bruslju.