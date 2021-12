Med Piranom in Bernardinom bi lahko zrasla zelena riviera

Piran, 11. decembra - Občina Piran pripravlja občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje Piranskih vrat in Fornač. Tega območja se doslej nikoli ni urejalo celovito, pravijo na občini. Zaradi stika mesta, obale, zelenega klifa in hotelov vidijo velik potencial v ureditvi in prepletu posameznih vsebin, ki bi jih lahko povezala t.i. zelena riviera ali lungomare.