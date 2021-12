Guy Forget zapustil mesto direktorja Roland Garrosa

Pariz, 7. decembra - Nekdanji francoski teniški igralec Guy Forget je zapustil položaj direktorja dveh velikih turnirjev v Franciji, Roland Garrosa in pariškega mastersa. Dogovor s francosko zvezo mu namreč poteče konec leta, so sporočili iz zveze. Dodali so, da bo njegov naslednik znan v nekaj dneh.