Moška vokalna skupina Fantje z vasi prejela jabolko navdiha

Ljubljana, 7. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je priznanje jabolko navdiha danes vročil članom vokalne skupine Fantje z vasi, ki so v treh letih od ustanovitve obiskali vseh 125 domov za starejše po Sloveniji in skupaj zapeli približno 5000 ljudem. V vsak dom so ponesli preplet glasbe in ljubeznivosti, so v uradu predsednika obrazložili prejem nagrade.