Finančni ministri EU z dogovorom o posodobitvi pravil za znižane stopnje DDV

Bruselj, 7. decembra - Finančni ministri EU so danes v Bruslju dosegli politični dogovor o posodobitvi pravil za znižane stopnje DDV. S tem se posodablja seznam blaga in storitev, za katere so dovoljene nižje davčne stopnje ali oprostitve, in sicer v skladu z digitalnimi in zelenimi prioritetami ter prizadevanji za zaščito javnega zdravja.