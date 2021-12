Nemčija bo danes dobila novega kanclerja in bolj levo vlado

Berlin, 8. decembra - Nemški bundestag bo danes na tajnem glasovanju volil novega kanclerja. Ker imajo tri koalicijske stranke v parlamentu udobno večino, bo ta položaj zasedel socialdemokrat Olaf Scholz. Nato bosta on in njegova ministrska ekipa prisegla pred poslanci, nakar mu bo Angela Merkel predala posle in se po 16 letih dokončno poslovila od kanclerskega urada.