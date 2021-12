Policisti v okolici Krškega prijeli osumljenca družinskega nasilja

Krško, 7. decembra - Policisti so v torek pridržali 31-letnega moškega z okolice Krškega, ki se je več let psihično in fizično znašal nad svojo ženo in otrokoma. Osumljencu so izdali prepoved približevanja. Kazensko ga bodo ovadili zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, so sporočili s PU Novo mesto.