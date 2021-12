WHO svari pred prehitrim uvajanjem obveznega cepljenja

Koebenhavn, 7. decembra - Čeprav naj bi cepljenje proti covidu-19 v minulem letu rešilo najmanj 470.000 življenj, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) Evropo svari pred uvajanjem obveznega cepljenja. To naj bo zgolj izhod v sili, ki se ga uporabi šele, ko so izkoriščene vse druge možnosti za povečanje precepljenosti, je opozoril direktor WHO za Evropo Hans Kluge.