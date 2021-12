Dinozaver v evropski četrti proti jedrski energiji kot trajnostni

Bruselj, 7. decembra - Aktivisti okoljevarstvene organizacije Greenpeace so danes v evropski četrti v Bruslju postavili ogromnega dinozavra, s čimer so protestirali proti morebitni uvrstitvi plina in jedrske energije med trajnostne dejavnosti. Evropska komisija namreč pripravlja predlog glede označevanja trajnostnih naložb, ki bi vključeval tudi plin in jedrsko energijo.