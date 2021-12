Iransko orožje tarča izraelskih letal v sirski Latakiji

Bejrut, 7. decembra - Izraelska letala so danes ponoči obstreljevala pošiljko iranskega orožja, ki je bilo skladiščeno v pristanišču v Latakiji na severozahodu Sirije, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Dodal je, da je bil to prvi izraelski napad na to glavno, strateško pomembno sirsko pristanišče od začetka konflikta v Siriji leta 2011.