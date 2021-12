Sklepanje zakonskih zvez po novem mogoče tudi na praznične sobote

Ljubljana, 11. decembra - V Sloveniji bo od 16. decembra sklepanje zakonske zveze mogoče tudi na sobote, ki so praznične ali dela prosti dnevi. To omogoča sprememba pravilnika o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze, so sporočili z ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.