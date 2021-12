Kitajska oporeka ameriškemu diplomatskemu bojkotu zimskih OI

Washington, 7. decembra - Kitajske oblasti so danes obsodile Združene države Amerike, ki so v ponedeljek napovedale diplomatski bojkot zimskih olimpijskih iger v Pekingu prihodnje leto. Peking je ZDA pričakovano vrnil udarec in javno nasprotoval "ideološkim predsodkom" ter "zlim namenom", poroča francoska tiskovna agencija AFP.