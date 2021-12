Predstavili študiji o AV dejavnosti v Sloveniji in po Evropi

Ljubljana, 7. decembra - V Ljubljani so danes predstavili študiji o avdiovizualni (AV) dejavnosti v Sloveniji pred in po covidu-19 s pogledom na primerljiva jezikovna okolja v Evropi. Primerljiva študija je pokazala, da so majhna jezikovna okolja prepoznavna in pomembna v evropskem AV sektorju, študija o državni pomoči pa je razkrila nestabilnost AV industrije.