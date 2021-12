Pri širokopasovnem dostopu četverček najpogostejša izbira

Ljubljana, 11. decembra - Uporabniki storitev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa so decembra lani, tako kot v prejšnjih letih, najpogosteje izbrali kombinacijo storitev četverček, in sicer v skoraj 45 odstotkih. Nadaljeval se je trend rasti povprečnih cen storitev in števila naselij, kjer so na voljo vsaj trije operaterji.