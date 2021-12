Ljubljana, 7. decembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju zvišali, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,44 odstotka. Najbolj so se podražile delnice Save Re, ki so skoraj nadomestile ponedeljkov več kot dvoodstotni padec. Največ prometa je bilo z delnicami NLB.