Janković in soobtoženi zavrnili krivdo glede hladilne strojnice v Stožicah

Ljubljana, 7. decembra - Ljubljanski župan Zoran Janković in soobtoženi so na današnjem predobravnavnem naroku zavrnili krivdo v primeru domnevnih nepravilnosti glede hladilne strojnice v kompleksu Stožice. Zagovorniki obtoženih so bili med drugim kritični do dokaznega gradiva tožilstva, ki da je nepregledno in nejasno. Večina jih je predlagala izločitev dokazov.