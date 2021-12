V ZAE bo vikend v soboto in nedeljo namesto petka in sobote

Dubaj, 7. decembra - Združeni arabski emirati (ZAE) so sklenili, da bodo vikend v prihodnje imeli v soboto in nedeljo, in ne v petek in soboto kot doslej, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Poleg tega bo delovni teden trajal štiri dni in pol, v petek popoldne pa bodo imeli prosto, da se bodo ljudje lahko udeležili petkove molitve.