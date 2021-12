V tem tednu že četrti krog akcije muzejev in galerij Naprej v preteklost

Ljubljana, 7. decembra - Skupnost muzejev Slovenije ter Služba za premično dediščino in muzeje organizirata že četrto spletno promocijsko akcijo Naprej v preteklost. Ker so pred nami prazniki, je tokrat tema Veseli muzej, prepoznati pa jo je mogoče po ključnikih #naprejvpreteklost in #veselimuzej, so zapisali. Akcija bo trajala do nedelje.