Vreme: Pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo

Ljubljana, 7. decembra - Danes bo pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 6, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo se bo po jasnem in ponekod meglenem jutru čez dan od zahoda pooblačilo. Popoldne bodo v zahodni polovici Slovenije že manjše padavine, ki se bodo zvečer okrepile in razširile na vso državo. Na Primorskem bo deževalo, drugod tudi po nižinah večinoma snežilo. Ob morju bo prehodno zapihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -4, ob morju okoli 1, najvišje dnevne od -2 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo večinoma oblačno, občasno bo še snežilo, na Primorskem deževalo. V petek bo pretežno oblačno in večinoma suho.

Vremenska slika: Nad severozahodno Evropo se poglablja ciklonsko območje. V višinah priteka nad naše kraje s severnimi vetrovi hladen in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, predvsem v krajih zahodno od nas občasno zmerno oblačno. V sredo se bo sprva pooblačilo v krajih zahodno od nas, čez dan pa postopno tudi drugod. Že dopoldne bodo padavine v sosednjih pokrajinah Italije, popoldne in zvečer pa se bodo razširile na vse sosednje pokrajine. Ob Jadranu bo deževalo, drugod večinoma snežilo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden, le vremensko najbolj občutljivi bodo imeli značilne vremensko pogojene težave. V sredo se bo vremenska obremenitev krepila. Spanje vremensko občutljivih ljudi bo v noči na četrtek moteno.