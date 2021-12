NSKS novega avstrijskega kanclerja poziva k spremembi zakona o narodnih skupnostih

NSKS se je sicer v čestitki Nehammerju za prevzem kanclerskega položaja tudi zahvalil nekdanjemu kanclerju Sebastianu Kurzu za znatno povišanje finančne podpore manjšini v lanskem letu. Slovenska manjšina je takrat dočakala prvo povečanje finančnih sredstev v zadnjih 25 letih.

Novega avstrijskega kanclerja je NSKS tudi opozoril, da je v koalicijskem sporazumu med ljudsko stranko in Zelenimi iz januarja 2020 cela stran namenjena narodnim skupnostim. To je bilo prvič, da je bila v kakšnem koalicijskem petletnem delovnem programu avstrijske vlade cela stran namenjena manjšinam. V njej je govora predvsem o novem ustavnem zakonu o narodnih skupnostih, boljši medijski prisotnosti in oskrbi, dvojezičnem šolstvu in sodstvu ter povečanju finančne podpore.

Avstrijski zakon o narodnih skupnostih v Avstriji je bil sprejet 7. julija 1976. Posodobitev bi bila po oceni koroških Slovencev potrebna predvsem na področju šolstva in izobraževanja, medijske oskrbe v jezikih narodnostnih skupnosti ter uporabe jezika narodnih skupnosti na sodiščih in drugih javnih ustanovah.