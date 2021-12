Kralji doživeli visok poraz v Vancouvru

Vancouver, 7. decembra - Hokejisti Los Angeles Kings so s kapetanom Anžetom Kopitarjem v severnoameriški ligi NHL gostovali pri Vancouver Canucks. Slednjim se je menjava trenerja in direktorja obrestovala, četudi zgolj kot šok-terapija, saj so v dvorani Rogers Arena slavili visoko zmago nad kralji s 4:0. Kopitar je v 19:29 minute na ledu sprožil dva strela, a neuspešno.