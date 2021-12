Newyorške borze končale v zelenem

New York, 6. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vrednosti delnic na Wall Streetu so se danes zvišale zaradi upanja vlagateljev, da bo različica koronavirusa omikron manj nalezljiva od prejšnjih, čeprav tržni strokovnjaki opozarjajo na veliko nepredvidljivost v prihodnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.