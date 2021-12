V New Yorku od konca decembra obvezno cepljenje proti covidu tudi za vsa zasebna podjetja

New York, 6. decembra - Mesto New York s 27. decembrom uvaja obvezno cepljenje proti covidu-19 tudi za vse zaposlene v zasebnih podjetjih. Za javne uslužbence to že velja. Pravila za zasebna podjetja bodo zajela okrog 184.000 podjetij v mestu z okrog 8,8 milijona prebivalcev.