Ob obisku Putina več vojaških dogovorov Indije in Rusije

New Delhi, 6. decembra - Med današnjim vrhom ruskega predsednika Vladimirja Putina z indijskim premierjem Narendro Modijem v New Delhiju sta Indija in Rusija podpisali dogovor o skupni proizvodnji kalašnikovk in za deset let podaljšali program vojaško-tehničnega sodelovanja. Sporočili so tudi, da je Rusija začela Indiji dostavljati protiraketni sistem S-400.