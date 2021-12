V CD največje uspešnice Queenov ob 30-letnici Mercuryjeve smrti

Ljubljana, 7. decembra - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bodo nocoj zazvenele uspešnice britanske skupine Queen. Ob 30-letnici smrti frontmana Freddieja Mercuryja jih bo izvedla tribute skupina Queen Real Tribute skupaj s simfoničnim orkestrom in spremljevalnim zborom. Slišati bo mogoče klasike, kot so I Want it All, Show must go on in Under Pressure.