Na ministrstvu za pravosodje do petka odprta žalna knjiga za Lovra Šturma

Ljubljana, 7. decembra - Na ministrstvu za pravosodje bo od danes do petka odprta žalna knjiga ob smrti nekdanjega pravosodnega ministra Lovra Šturma. V žalno knjigo se bo v prostorih ministrstva do četrtka mogoče vpisati od 9. do 16. ure, v petek pa ob 9. do 12. ure ob predloženem potrdilu PCT, so sporočili z ministrstva.