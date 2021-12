S predstavniki nemško govoreče etnične skupine tudi o ohranjanju kulture in jezika v izobraževanju in vzgoji

Ljubljana, 6. decembra - Pod vodstvom ministra za kulturo Vaska Simonitija je danes potekala druga seja delovne skupine za trajni dialog s predstavniki nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji. V ospredju razprav so bile pobude predstavnikov etnične skupine, med drugim pobuda za ohranjanje kulture in jezika v okviru izobraževanja in vzgoje, so zapisali na ministrstvu.

Kot so navedli, so ob ohranjanju kulture in jezika v izobraževanju in vzgoji govorili tudi o medijski podpori, financiranju kulturnih projektov in čezmejnem sodelovanju na področju kulture.

Sogovorniki so se strinjali, da delovna skupina predstavlja pomembno izhodišče za iskanje rešitev oz. odgovorov na odprta vprašanja nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji. Glede na vsebine pobud se bodo v prihodnje v razprave vključevali tudi strokovnjaki z različnih področij, so napovedali.

Poleg predstavnikov ministrstva za kulturo so se seje udeležili tudi predstavniki ministrstva za zunanje zadeve in ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.