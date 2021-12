Evropska komisija s finančno podporo članicam pri prevozu bolnikov s covidom

Bruselj, 6. decembra - Evropska komisija še naprej zagotavlja dodatno finančno podporo državam članicam prek svežnja za mobilnost v okviru instrumenta za nujno pomoč (Esi). Nedavna sredstva pomoči v znesku 2,9 milijona evrov so pomagala pri prevozu bolnikov s covidom-19 in zdravstvenih ekip držav članic, so sporočili danes v Bruslju.