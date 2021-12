Vreme: Ponoči bo jasno, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla

Ljubljana, 6. decembra - Ponoči bo precej jasno, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutranje temperature bodo od -7 do -3, v alpskih dolinah do -10, ob morju okoli 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 6, na Primorskem do stopinj Celzija.

Obeti: V sredo se bo po jasnem in ponekod meglenem jutru čez dan od zahoda pooblačilo. Popoldne bodo v zahodni polovici Slovenije že manjše padavine, ki se bodo zvečer in v noči na četrtek okrepile in razširile na vso državo. Ob morju bo prehodno zapihal okrepljen jugo.

V četrtek bo pretežno oblačno, občasno bodo še rahle padavine.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem in Balkanom je ciklonsko območje. V višinah priteka nad naše kraje s severovzhodnimi vetrovi hladen in nekoliko manj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V torek bo pretežno jasno, predvsem v krajih zahodno od nas občasno zmerno oblačno.