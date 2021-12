S preventivno akcijo nad alkoholiziranimi vozniki; letos so povzročili 33 smrtnih žrtev

Ljubljana, 6. decembra - Začenja se nacionalna preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, ki bo trajala do 12. decembra. Akcijo koordinira Agencija za varnost prometa s policijo in nevladnimi organizacijami. Alkohol je do konca novembra botroval 1277 prometnim nesrečam, 631 poškodbam in 33 smrtnim žrtvam.