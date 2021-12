Berlin, 6. decembra - Po socialdemokratih (SPD) in liberalcih (FDP) so danes tudi Zeleni uradno potrdili koalicijsko pogodbo, s tem pa ni več ovir za novo nemško vlado. Koalicijsko pogodbo je podprlo 86 odstotkov članov, ki so oddali svoj glas, poroča nemška tiskovna agencija dpa.