Računsko sodišče ugotovilo delno učinkovitost v povezavi s projektom reorganizacije CSD

Ljubljana, 6. decembra - Ministrstvo za delo je bilo pri pripravi in izvedbi javnega naročila za projektno vodenje priprave projekta reorganizacije centrov za socialno delo in pri izvedbi s tem povezane komunikacijske strategije v obdobju, ko so ga vodili trije ministri, po ugotovitvah računskega sodišča delno učinkovito. Enako je ugotovilo tudi za upravljanje s pogodbo.