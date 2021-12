Državljani in podjetja naklonjeni izmenjavi podatkov med podjetji in javnimi upravami

Bruselj, 6. decembra - Večina državljanov in podjetij, ki so sodelovali v javnem posvetovanju o aktu o podatkih, so naklonjeni ukrepom, potrebnim za izmenjavo podatkov med podjetji in javnimi upravami, je danes sporočila Evropska komisija. Akt o podatkih je sicer vodilna pobuda prihodnje evropske strategije za podatke.