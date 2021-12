Gostinci ogorčeni nad prepovedjo izvajanja gostinske dejavnosti na sejmih

Ljubljana, 6. decembra - V obrtno-podjetniški zbornici in njeni sekciji za gostinstvo in turizem so ogorčeni nad prepovedjo izvajanja gostinske dejavnosti na sejmih. Vladi očitajo, da bi lahko v izogib nastajanju dodatne škode v gostinstvu pravočasno sprejela omejitve, ne pa da to stori v zadnjem trenutku, ko so gostinci že opravili potrebne nakupe za praznični december.