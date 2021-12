Ilirska Bistrica, 6. decembra - Svojci od sobote zvečer pogrešajo 15-letno Arnelo Majetić iz Ilirske Bistrice. Pogrešana je visoka približno 160 centimetrov, dolgih črnih las in nosi očala. Od doma je odšla oblečena v kratko črno bundo in svetle kavbojke, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.