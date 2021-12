Turneji skupine Duran Duran ob 40-letnici dodani novi koncerti

London, 7. decembra - Britanska zasedba Duran Duran je ob praznovanju 40-letnice delovanja svoji turneji dodala nove koncerte. Koncerti v sklopu turneje bodo po Veliki Britaniji in Evropi, začeli pa se bodo na Ibizi. Dodatni koncerti so namenjeni praznovanju pestre in bogate kariere skupine ter izidu novega albuma Future Past.